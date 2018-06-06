Dünyanın pek çok noktasında yüzlerce mağazası bulunan Starbucks'ı bugünlere getiren isim olan CEO Howard Schultz emekliliğe ayrılıyor.



New York Times'ın haberine göre Schultz'un 2020 başkanlığı için istifa ettiği belirtiliyor. Aynı habere göre, 77 ülkede 28 bin mağazası olan Starbucks'ın CEO'su 2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump'a rakip olacak.



Demokratik Parti'den aday olacağı belirtilen Schultz New York Times'a yaptığı açıklamada, “Daha spekülatif başlıklar atmamanız için size açık konuşacağım. Bir süredir ülkemin büyüyen bölünmesi ve dünyadaki duruşumuz hakkında derin endişelerim var” diye konuştu.



ADAYLIĞA GÖZ KIRPTI

Schultz, “Toplumdan aldıklarımı geri vermek için bir şeyler yapacağım, henüz bunun tam olarak ne olduğuna karar vermedim” diyerek başkanlık adaylığına göz kırptı.



"SEÇENEKLERİMİ DÜŞÜNÜYORUM BU KAMU HİZMETİ OLABİLİR"



Muhabirin, “Başkanlığı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise 65 yaşındaki Schultz şöyle yanıtladı: "Seçeneklerimi düşünüyorum bu kamu hizmeti olabilir, daha karar vermek için zamanım var."

STARBUCKS SİYAHİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ