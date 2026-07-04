Starmer'dan halefine uyarı. "Küresel krizler gündemi belirlemeyi sürdürecek"

Görevden ayrılmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerine geçecek ismin uluslararası krizler ve diplomasiye kendisinin ayırdığından daha az zaman ayırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Starmer, dış politika ile iç politikanın giderek daha istikrarsız hale gelen uluslararası ortamda birbirinden ayrıştırılamayacağını ifade etti.

Geçen ay iki yıllık başbakanlık döneminin ardından görevden ayrılacağını açıklayan Starmer, dün BBC'ye verdiği söyleşide, "İnsanlar sık sık uluslararası meselelerle ilgilenmek ile iç politikayla ilgilenmek arasında doğru dengenin ne olduğu üzerine konuşuyor. Bunlar aslında aynı şey" dedi.

Kendisine, bir başbakanın diplomasiye kendisinden daha az zaman ayırmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Starmer, "Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Starmer, başbakanlığı boyunca dış politikaya ayırdığı zaman nedeniyle muhaliflerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Rakipleri arasında, sık sık yurt dışında bulunmasına gönderme yapılarak kendisi için "never here Keir" ifadesi kullanılmıştı.

Yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi milletvekili Andy Burnham ise yaşam standartlarının yükseltilmesi, konut, altyapı yatırımları ve Birleşik Krallık bölgelerine daha fazla yetki devredilmesi gibi iç politika başlıklarına odaklanacağını vaat etti.

Burnham'ın parlamentodaki destekçileri de yeni liderin hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri gibi ülke içindeki sorunlara daha fazla ağırlık verebileceğini umuyor.

Starmer ise bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını söyledi.

"Bu iki alanı birbirinden ayırabileceğinizi düşünmek doğru değil" diyen Starmer, şöyle devam etti:

"Benden sonra gelecek kişi de aynı küresel çatışmalarla karşı karşıya kalacak. Sürekli söylüyoruz ve bu doğru; muhtemelen hayatımın büyük bölümünde gördüğümüzden daha tehlikeli ve daha istikrarsız bir dünyada yaşıyoruz. Bu yalnızca söylenmiş bir söz değil, gerçekliğin kendisi."

"Dünya değişmeyecek. İç politikadaki zorluklar da değişmeyecek" ifadelerini kullanan Starmer, dış politika ile iç politikanın birbirini doğrudan etkilediğini yineledi.

Burnham, bu ayın ilerleyen günlerinde başbakan olması halinde erken genel seçime gitmeyeceğini daha önce açıklamıştı.