Starmer'dan halefine uyarı. "Küresel krizler gündemi belirlemeyi sürdürecek"
04.07.2026 12:56
Görevden ayrılmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisinden sonra göreve gelecek ismin uluslararası diplomasiye daha az zaman ayırmasının mümkün olmadığını söyledi.
Görevden ayrılmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerine geçecek ismin uluslararası krizler ve diplomasiye kendisinin ayırdığından daha az zaman ayırmasının mümkün olmadığını söyledi.
Starmer, dış politika ile iç politikanın giderek daha istikrarsız hale gelen uluslararası ortamda birbirinden ayrıştırılamayacağını ifade etti.
Geçen ay iki yıllık başbakanlık döneminin ardından görevden ayrılacağını açıklayan Starmer, dün BBC'ye verdiği söyleşide, "İnsanlar sık sık uluslararası meselelerle ilgilenmek ile iç politikayla ilgilenmek arasında doğru dengenin ne olduğu üzerine konuşuyor. Bunlar aslında aynı şey" dedi.
Kendisine, bir başbakanın diplomasiye kendisinden daha az zaman ayırmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Starmer, "Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Starmer, başbakanlığı boyunca dış politikaya ayırdığı zaman nedeniyle muhaliflerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Rakipleri arasında, sık sık yurt dışında bulunmasına gönderme yapılarak kendisi için "never here Keir" ifadesi kullanılmıştı.
Yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi milletvekili Andy Burnham ise yaşam standartlarının yükseltilmesi, konut, altyapı yatırımları ve Birleşik Krallık bölgelerine daha fazla yetki devredilmesi gibi iç politika başlıklarına odaklanacağını vaat etti.
Burnham'ın parlamentodaki destekçileri de yeni liderin hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri gibi ülke içindeki sorunlara daha fazla ağırlık verebileceğini umuyor.
Starmer ise bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını söyledi.
"Bu iki alanı birbirinden ayırabileceğinizi düşünmek doğru değil" diyen Starmer, şöyle devam etti:
"Benden sonra gelecek kişi de aynı küresel çatışmalarla karşı karşıya kalacak. Sürekli söylüyoruz ve bu doğru; muhtemelen hayatımın büyük bölümünde gördüğümüzden daha tehlikeli ve daha istikrarsız bir dünyada yaşıyoruz. Bu yalnızca söylenmiş bir söz değil, gerçekliğin kendisi."
"Dünya değişmeyecek. İç politikadaki zorluklar da değişmeyecek" ifadelerini kullanan Starmer, dış politika ile iç politikanın birbirini doğrudan etkilediğini yineledi.
Burnham, bu ayın ilerleyen günlerinde başbakan olması halinde erken genel seçime gitmeyeceğini daha önce açıklamıştı.
GÖREVDEN AYRILMA KARARINI ANLATTI
BBC'ye verdiği söyleşide Starmer, görevden ayrılma kararına ilişkin ilk kez ayrıntılı değerlendirmelerde de bulundu.
Uzun süre başbakan olarak görevine devam edeceğini ve olası bir İşçi Partisi liderlik yarışında da aday olacağını söylemesine karşın Starmer, Burnham'ın Makerfield ara seçimini kazanmasının ardından üç gün içinde görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Başbakan, bu kararın "gerçekten çok ama çok zor" olduğunu söyledi.
Kararın, eşi Victoria ve ergenlik çağındaki çocuklarıyla birlikte başbakanların resmî kırsal konutu Chequers'da geçirdiği iki günün sonunda netleştiğini anlatan Starmer, "Benim için, ülke için ve hükümet için en doğru adımın ne olduğunu sorguladım" dedi.
Starmer, sürecin milletvekilleri, çalışma ekibi, yakın danışmanları ve sendikalar dahil çok sayıda kişiyle yapılan görüşmeleri içerdiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ama benim için, belki başkaları açısından farklı olabilir, sonunda bu son derece kişisel bir karara dönüştü. Bu yüzden de nihai karar, Vic ile çocuklarla birlikte Chequers'da geçirdiğimiz iki günün sonunda alındı."
Sözlerini, "Siyasi kariyerinizin sona erdiğine karar vermek son derece kişisel bir mesele. En azından benim için öyleydi. Bu kararı Vic ile birlikte almak istedim ve öyle yaptım" ifadeleriyle sürdürdü.
BURNHAM'A DESTEK SÖZÜ VERDİ
Starmer, söyleşisinde Andy Burnham'ın başbakanlığa en yakın isim olduğunu kabul eden ifadeler kullansa da zaman zaman "yerime kim gelirse gelsin" sözlerini de kullandı ve süreçte "bir miktar prosedür" kaldığını belirtti.
Burnham'a karşı hiçbir zaman kişisel bir husumet taşımadığını söyleyen Starmer, "Her zaman iyi anlaştık" dedi ve yeni hükümetin başarılı olması için "elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
En azından bir sonraki genel seçime kadar milletvekili olarak kalacağını belirten Starmer, halefine sürekli tavsiyelerde bulunan eski başbakanlardan biri olmayacağını da vurguladı.
"Konuşup durmak yerine ağzımı kapalı tutacağım" diyen Starmer, yeni liderin görevini gölgeleme niyetinde olmadığını ifade etti.
Starmer, siyasi mirasının merkezinde ise muhalefette İşçi Partisi lideri olarak geçirdiği dört yılın yer aldığını söyledi.
Partiyi devraldığında İşçi Partisi'nin "siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş" durumda olduğunu belirten Starmer, yeniden yapılanma sürecini "zor ve yıpratıcı çalışma" sözleriyle tanımladı.
Seçim başarısı bakımından kendi performansının 1945'te Clement Attlee ve 1997'de Tony Blair'in elde ettiği zaferlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Starmer, "İşçi Partisi belki de tamamen kaybedilebilirdi. Ama ben lider olarak öne çıktım ve başkalarıyla birlikte İşçi Partisi'ni kurtardık" dedi.
Bununla birlikte, görevden ayrılmasının nedenini de açık biçimde ifade eden Starmer, İşçi Partili milletvekillerinin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru isim olarak görmediğini söyledi.
Cumartesi günü X platformunda yayımlanan "With Keir" başlıklı videoda da görev süresini değerlendiren Starmer, Birleşik Krallık'ın uluslararası alandaki konumunu yeniden güçlendirdiğini söyledi.
Ukrayna'ya verilen destek ile uluslararası koalisyonlara katılımı hükümetinin temel başarıları arasında sıralayan Starmer, "Bugün diğer ülkelerin liderlik için bize bakıyor olması, hükümette geçirdiğimiz iki yılda başarmış olmaktan gerçekten gurur duyduğum şeylerden biri" ifadelerini kullandı.
Starmer ayrıca ekonominin istikrara kavuşması, çocuk yoksulluğunun azaltılması ve Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) iyileştirilmesini de başbakanlığı döneminin öne çıkan icraatları arasında gösterdi.