Starmer'ın evleri 24 saat arayla yandı: Yangınlar kundaklama mı?

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a ait evlerde yangın çıktı.



Polis, bu yangınların ardından 21 yaşında bir erkeğin bir dizi kundaklama saldırısı nedeniyle tutuklandığını açıkladı.



Genç adam, “hayatı tehlikeye atma niyetiyle kundaklama” şüphesiyle erken saatlerde gözaltına alındı.



Starmer’a ait olduğu belirtilen iki evin kapısında 24 saat arayla kundaklama olayları yaşandı.



Yangınlardan biri pazartesi günü, diğeri ise pazar günü olmak üzere 24 saat arayla Kuzey Londra'daki iki evin kapısında gerçekleşti. Her iki evin de Keir Starmer ile bağlantılı olduğu belirlendi.



Dedektifler ayrıca geçen perşembe günü meydana gelen bir araç yangınının da bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.