Starmer’ın “yabancılar adası” sözüne tepki: “Aşırı sağın korku tellalığını taklit ediyor”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında hükümetin göçmenlik politikasında yapacağı değişiklikleri açıkladı.



Starmer, hükümet politikasında yapacakları değişikliklerle göçmenlik sisteminin her alanını sıkılaştıracaklarını ve böylelikle net göçü önemli ölçüde azaltacaklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanı, göçün İngiltere'nin ulusal hikayesinin parçası olduğunu ve göçmenlerin hem geçmişte hem de bugün İngiltere’ye muazzam katkı sağladıklarını belirterek, "Ancak insanlar ülkemize geldiklerinde entegrasyon ve dilimizi öğrenme taahhüdünde de bulunmalı ve sistemimiz bunu yapanlar ile yapmayanlar arasında etkin ayrım yapmalı" ifadesini kullandı.



Eski Muhafazakar Parti hükümetinin 2019-2023'te göçü azaltacağı vaadinde bulunduğuna ancak net göçün 4 katına çıktığına dikkat çeken Starmer, bu sonuçtan eski hükümeti sorumlu tuttu. İngiltere'nin "birlikte ilerleyen bir ulus değil yabancılar adası" olma riski taşıdığına işaret eden Starmer’ın bu sözleri ise tepkilere neden oldu.



“İŞÇİ PARTİSİ BUNUN İÇİN SEÇİLMEDİ”



İşçi Partisi lideri Starmer’ın açıklamasına kendi partisinden eleştiri geldi. İşçi Partisi milletvekili Nadia Whittome, Bluesky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun “aşırı sağcıların korku tellalığını taklit ettiğini” belirtti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Whittome, “Hükümetin mülteci karşıtı söylemindeki tırmanış, utanmaz ve tehlikeli” dedi. “Göçmenler bizim komşularımız, dostlarımız ailemiz” diye konuşan İşçi Partili vekil, “İngiltere’nin göç sebebiyle bir ‘yabancılar adası’ olma riskinin olduğuna işaret etmek, aşırı sağın korku tellalığını kopya ediyor” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki konut krizi ve kötü kamu hizmetleri için göçmenleri suçlamanın gerçek suçluları gözlerden kaçırdığına işaret eden vekil, gerçek suçluların mülk sahipliği, az yatırım ve derinleşen eşitsizlik olduğuna dikkat çekti.

İşçi Partisi’nin aşırı sağcı Reform Partisi’nin “günah keçisi” söylemlerini tekrarlamak için değil, bu meseleleri ele almak için seçildiğini anımsatan Whittome, “Bu, asla insanların hayatlarını iyileştirmeyecektir” diye konuştu.



STARMER’A “POPÜLİST PERFORMANS” ELEŞTİRİSİ



İngiltere Başbakanı Starmer’ın sözlerine mülteci hakları örgütleri de tepki gösterdi.



The Independent gazetesinin haberine göre, Mülteci Konseyi İcra Direktörü Enver Solomon, Başbakan’ın net göçün yüksek seviyeleriyle ilgili endişeleri konusunda kamuoyuna açıklama yapmasının doğru olduğunu ama “popülist bir performansın” bunun yanıtı olmadığını söyledi.



Geçen sene ülkenin çeşitli bölgelerinde göçmenlere karşı yapılan eylemlere işaret eden Solomon, mültecileri hedef alan ve toplumları bölmek isteyen şiddet karşısında şok olduklarını anlattı. Solomon, “Toplumlara entegrasyon ve katkı sağlayan ve ayrılıkları daha fazla derinleştiren değil, onların onarılmasına yardımcı olan bir göç sistemine ihtiyacımız var” diye konuştu.



VİZE İÇİN İNGİLİZCE BİLME ŞARTLARI YÜKSELTİLECEK



Hükümetin göç politikasında yapacağı değişiklikler kapsamında göçmenlerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmeleri için gereken sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, her vize türünde İngilizce bilme gerekliliğine ilişkin şartların da yükseltilmesi öngörülüyor.



Net göç rakamları, ülkeye gelen kişilerin sayısından ayrılanların sayısı çıkarılarak hesaplanıyor.

