Stella Assange: Af isteyeceğiz, casusluk yasası gazeteciler için çok ciddi

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, af isteyeceklerini söyledi.



Eşinin serbest bırakılmasının ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan Assange, "Şı̇mdı̇lı̇k Avustralya'da kalacağım, bundan sonra ne olacağından emı̇n değı̇lı̇m, çok zor bı̇r kaç yıl oldu" dedi.

"Dönüş uçuşunun malı̇yetı̇nin yarım mı̇lyon dolar olduğunu söyleyen Assange, bağış kampanyası başlatacağını ifade etti.



Julian'ın özgür olduğunu ancak onu kucakladığında buna ı̇nanacağını belirten Assange, "Hala bı̇r şeyler ters gı̇decek dı̇ye endı̇şelı̇" olduğunu dile getirdi.

Stella Assange, "Af ı̇steyeceğı̇z, casusluk yasası kapsamında suç duyurusu gazetecı̇ler ı̇çı̇n çok cı̇ddı̇" diye ekledi.

Beş yıldır İngiltere'de cezaevinde olan Julian Assange dün serbest bırakılmıştı.

Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.