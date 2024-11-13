Steve Witkoff kimdir? ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olan Steve Witkoff'un hayatı

Steve Witkoff, Amerikalı bir iş insanı ve yatırımcıdır. En çok, gayrimenkul geliştirme ve yatırımlarıyla tanınır. Witkoff, The Witkoff Group'un kurucusudur ve şirketi, ticari gayrimenkul geliştirme, satın alma ve yönetim alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şirket, özellikle New York City'de büyük projelere imza atmıştır.



Witkoff'un kariyeri, emlak sektöründe önemli başarılar elde etmiştir. 2000'lerin başında şirketini kurarak büyük bir portföy oluşturmuş ve ABD'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme firmalarından biri haline gelmiştir.

Aynı zamanda, finansal hizmetler, otel işletmeciliği ve diğer sektörlerde de yatırımları bulunmaktadır.



Steve Witkoff, bazen Forbes gibi iş dünyası dergilerinde yer alan önemli bir iş adamıdır.

Hem kişisel serveti hem de şirketinin başarıları, onu Amerika'nın tanınan iş insanlarından biri yapmıştır.