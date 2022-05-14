Stockholm+50 yolunda Türkiye’nin Ulusal Danışma Süreci başladı

İsveç’in başkenti Stokholm'de 1972’de düzenlenen BM İnsan Çevresi Konferansı’nın 50’nci yıldönümünde, 2-3 Haziran’da İsveç’te gerçekleştirilecek Stockholm+50 Konferansı öncesinde tüm ülkelerden paydaşların katkısının alınacağı ulusal danışma süreçleri başladı.



Ulusal Danışma Süreçleri, İklim değişikliği, biyoçeşitlilik yok oluşu ve doğal alanların tahribatının el ele ilerlediği üçlü bir kriz karşısında “insanların ve gezegenin ortak geleceği için harekete geçme zamanı” diyerek yola çıkıyor. Ulusal Danışma Süreçleri ile gezegenin tüm insanlarının ortak geleceğimiz üzerine söz söyleyebilmesi amaçlanıyor. Çeşitli paydaşların, uzmanların ve ülke yöneticilerinin yanı sıra tüm bireyler “sağlıklı bir gezegende ortak geleceğimizin refahını” nasıl sağlayabileceğimizi düşünmeye çağrılıyor.



Türkiye’de UNDP Türkiye tarafından yürütülen danışma sürecinin sonucunda toplanan tüm görüşler bir rapor haline getirilerek İsveç’te yapılacak olan toplantıda Türkiye’nin katkısı olarak sunulacak.



Danışma sürecinin bir parçası olmak ve ortak geleceğimizde söz sahibi olmak isteyen herkese açık olan ankete iklimce.org/stockholm50 adresinden ulaşılabiliyor.