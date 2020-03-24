Stokçuluğa karşı ilginç önlem: Tanesi 4, iki tanesi 95 dolar

Corona virüs salgının ardından en çok talep gören ürünlerin başında dezenfektanlar geliyor. Danimarka'da bir market stokçuluğu engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.



Market dört dolardan satılan dezenfektanların iki tanesini 95 dolara çıkardı. Yani bir kutudan fazla dezenfektan almak isteyen müşteriler ikinciye fazladan 90 dolar ödemek zorunda kalacak.



Ülkede faaliyet gösteren Rotunden marketi bu uygulamayla herkesin dezenfektan alabildiğini aktardı.



Market ayrıca müşterilerine kişisel mesafelerini koruma uyarısı da yapıyor. Aynı aileden yalnızca bir kişinin market içerisine alındığı aktarıldı. Ayrıca aynı anda marketin içine alınan müşteri sayısına da sınırlama getirildiği aktarıldı.



ABD'nin Tennessee eyaletinde iki kardeş 18 bin şişe el dezenfektanı stoklamıştı. Olayın haberlere çıkması üzerine iki kardeş özür dilemişti.

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