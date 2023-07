Stoltenberg duyurdu: "Soğuk savaştan bu yana en ayrıntılı savunma planları üzerinde anlaştık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, tarihi bir NATO Zirvesi’ni tamamladıklarını, iki gün boyunca İttifak'ı geleceğe hazırlama bakımından önemli kararlar aldıklarını söyledi.



“Soğuk savaştan bu yana en ayrıntılı ve sağlam savunma planları konusunda anlaştık. Savunma yatırımlarına ilişkin taahhüdümüzü güçlendirdik. Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaştırılması ve uzun vadede desteğin artırılması konusunda anlaştık. Tüm dünyadaki ortaklıklarımızı daha da derinleştirdik” diyen Stoltenberg, açılış toplantısı yapılan NATO-Ukrayna Konseyi'nde NATO ve Ukrayna'nın eşit şekilde bir araya gelerek karar alacağını söyledi.



"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



NATO üyelerinin Ukrayna'ya yönelik yeni askeri destek vaatlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler, Rus saldırısının geri püskürtülmesine yardımcı olmak için on milyarlarca dolar askeri yardım sağladı. On binlerce Ukrayna askeri NATO üyeleri tarafından eğitildi, donatıldı. Ukrayna topraklarını özgürleştirmeye devam ederken ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



NATO üyelerinin koşulları yerine getirdiği zaman Ukrayna'yı NATO'ya davet edeceklerini söyleyen Stoltenberg, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avrupa Birliği liderleri ile yaptığı görüşmeye de değindi. NATO'nun bölgesel bir ittifak olduğunu ancak küresel zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Genel Sekreter, "Bugün, Avrupa'da yaşananlar Hint-Pasifik için önemli, Hint-Pasifik'te olanlar da Kuzey Amerika ve Avrupa için önemli. Pekin'in küresel atılganlığı ve Moskova'nın Ukrayna ile savaşı NATO, AB ve Hint-Pasifik ortakları arasında daha sıkı koordinasyonu gerektirmekte. Kuzey Kore'nin fırlattığı son füze dahil nükleer ve füze programlarını kınıyoruz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pek çok kararını ihlal etmekte, bölge ve küresel güvenlik açısından tehdit oluşturmakta. NATO, deniz güvenliği, yeni teknolojiler, iklim değişikliği gibi konularda ortak çalışmalar dahil olmak üzere özel olarak hazırlanmış ortaklık programlarıyla Avusturya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile bağlarını güçlendiriyor" şeklinde konuştu.



"ÇİN KARŞISINDA NATO, HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"



Çin'in yeni askeri kabiliyetlerine yönelik büyük yatırımlarına değinen Stoltenberg, Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika'ya ve tüm Avrupa'ya ulaşabilecek bin 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olmasını beklediklerini belirtti. Hint-Pasifik bölgenin küresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Stoltenberg, Çin'in Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na yaklaşma, kritik altyapıyı ve uzayı kontrol altına almaya çalışma çabaları karşısında NATO'nun vatandaşlarını ve değerlerini korumak için her zamankinden daha güçlü ve bir arada durduğunu söyledi.



"SAVAŞ BİR AN ÖNCE ADİL VE KALICI ŞEKİLDE SONA ERMELİ"



Stoltenberg, Ukrayna'da savaşın sona ermesinin ardından barışın nasıl korunacağına ilişkin soruya ise "Şimdiden bunun nasıl yapılacağı hususunda spekülasyon yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an için en önemlisi savaşın bir an önce adil ve kalıcı şekilde sona ermesi. Bu, bizlerin en acil görevi olan askeri desteğin devam ettirmesi için bir neden. Ukrayna'ya farklı gelişmiş silah sistemlerini sağlamak kadar bu sistemlerin yedek parça, bakım, onarımının devamını sağlamak da önemli" yanıtını verdi.