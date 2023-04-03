Stoltenberg: Finlandiya yarın NATO'ya katılacak

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Finlandiya'nın NATO üyeliği için tarih netleşti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıkladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'nin üyeliği onaylayan son ülke olduğunu söyledi.
Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.
BİR YILDAN KISA BİR SÜREDE TAMAMLANDI
Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.
Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.