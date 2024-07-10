Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Zirvesi kapsamında Washington'da ikili görüşme yaptı.



Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Stoltenberg, Rusya'nın son günlerdeki saldırılarına dikkati çekti.



Stoltenberg, Rusya'nın çocuk hastanesini hedef aldığını ve çok sayıda çocuğun öldüğünü belirterek, "Bu saldırılar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının vahşetini ortaya koyuyor ve neden Ukrayna'ya destek olmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Stoltenberg ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ikilinin ortak savunmaya yapılacak yatırımları ve ittifakın kendini tehditlere karşı nasıl koruyacağını ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Stoltenberg ve Blinken'ın yük paylaşımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.



İkilinin 11 Temmuz'da liderler düzeyinde toplanacak NATO-Ukrayna Konseyini de görüştüğü aktarılan açıklamada, burada Ukrayna'nın NATO üyeliği için "bir köprü kurulmasının" beklendiği ifade edildi.