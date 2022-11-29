Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, üçlü mutabakatın gereklerini yerine getiriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile imzalanan üçlü mutabakat muhtırasının gereklerini yerine getirdiğini savundu.

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, üçlü mutabakatın gereklerini yerine getiriyor

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri toplantısının ilk gününün ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ve arasındaki üçlü mutabakat muhtırasının önemine vurgu yapan Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadele için anayasa değişikliği yaptığını, somut adımlar attığını belirtti.

Türkiye ile kalıcı mekanizma kurulduğunu hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin iadesini istediği isimler konusunda kararın yargı organları tarafından verileceğini belirtti.

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