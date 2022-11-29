Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, üçlü mutabakatın gereklerini yerine getiriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri toplantısının ilk gününün ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mutabakat muhtırasının önemine vurgu yapan Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadele için anayasa değişikliği yaptığını, somut adımlar attığını belirtti.

Türkiye ile kalıcı mekanizma kurulduğunu hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin iadesini istediği isimler konusunda kararın yargı organları tarafından verileceğini belirtti.