NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan'daki temasları kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 38 ülkenin katılımıyla Mladenovac'da düzenlenen "Sırbistan 2018" Acil Durumlarda Müdahale Tatbikatı'nı izledi.



Burada açıklamada bulunan Stoltenberg, tatbikatın NATO'nun Sırbistan'a sunduğu imkanların bir göstergesi olduğunu kaydederek, "NATO, sadece Sırbistan'a değil, tüm bölge ülkelerine fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Stoltenberg, tatbikatın askeri bir tatbikat olmadığına işaret ederek, "Bugün öğreneceklerimiz, gelecek dönemde daha fazla hayat kurtarmamıza yardımcı olacak. Tatbikat, NATO ve Sırbistan arasında gelişen iyi işbirliğinin bir göstergesi" dedi.



Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" ilkesine saygı duyduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO'nun Sırbistan'da tartışmalı bir konu olduğunu anlıyorum. 1999'da yaşananlar (Sırbistan'ın NATO tarafından bombalanması) acı vericiydi, ancak NATO'nun o dönem yaptıkları asla sivillere yönelik değildi. Rejime yönelikti" değerlendirmesinde bulundu.



NATO'nun Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de desteklediğini kaydeden Stoltenberg, bölge ülkelerinden Makedonya'nın NATO üyeliği için tek seçeneğinin Yunanistan ile isim sorununu çözmek olduğunu vurguladı.



SIRBİSTAN ASKERİ TARAFSIZLIK İLKESİNDE KARARLI



Stoltenberg ile tatbikatı takip eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de "askeri tarafsızlık" ilkesinde kararlı olduklarını söyledi.



NATO ile işbirliğini sürdüreceklerini kaydeden Vucic, NATO Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'daki varlığını sürdürmesini istedi.



Vucic, tatbikatın hayat kurtarma ve acil yardım konularına yönelik olduğunu aktararak, "Sırbistan, 2014'te büyük bir sel felaketiyle mücadele etti. O günlerde uluslararası yardımın ne kadar önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.



Sırbistan İçişleri Bakanlığı ile NATO Avrupa Koordinasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen ve 11 Ekim'e kadar sürecek tatbikata, 38 ülkeden 2 binden fazla görevli katılıyor.

