Stoltenberg: Rusya saldırırsa bedelini öder

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'dan heyetlerin Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı görüşmenin ardından NATO-Rusya Konseyi toplandı.



NATO Karargahı'nda gerçekleşen görüşmede Rus heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko başkanlık etti. İttifak'ın büyükelçileri ile Rus heyet arasındaki toplantı 4 saat sürdü.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmenin ardından "Rusya Ukrayna'ya saldırırsa bedel öder" dedi. Stoltenberg, "Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma riski var. Silahlı çatışmayı önlemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Rusya, Ukrayna'ya karşı yeniden güç kullanırsa ve Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse biz de İttifak'ın doğusunda varlığımızı artırma gerekliliğini ciddiyetle değerlendirmek zorunda kalırız" dedi.



Genel Sekreter, Rusya'dan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'daki güçlerini çekmesini istedikleri sözlerine ekledi. Rusya'ya bir dizi görüşme önerdiklerini belirten Stoltenberg, Rus tarafının yanıt için süre istediğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da görüşmenin ardından uyarılarda bulundu. Gruşko, "Diplomatik tedbirler tehditleri ortadan kaldırmaya yetmezse, Rusya, askeri önlemler alacak. NATO'yla olan ilişkiler daha fazla bozulursa, Avrupa'nın güvenliği için tahmin edilemeyen sonuçlara neden olabilir" dedi. Rusya'nın belli noktalarda geri adım atmayacağını belirten bakan yardımcısı, NATO'nun tutumunun kabul edilemez br tehdit oluşturduğunu dile getirdi.



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan da açıklama geldi. Sherman, "Önemli olan, Rusya'nın daha fazla diyalog kurulması önerisini reddetmemesi" dedi. Rusya diplomasisinin NATO konusundaki ciddiyetinin belirsiz olduğunu ifade etti.



Gözler şimdi Viyana'da toplanacak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi toplantısına çevrildi.