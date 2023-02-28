Stoltenberg: Savaş bitse de Rusya ile ilişkiler normale dönmeyecek

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın tırmanmasıyla ilgili riski artırdığı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu aktaran Stoltenberg, "Ancak en büyük komşumuz başka bir ülkeyi işgal etmeye istekli olduğu sürece hiçbir risksiz seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.



Stoltenberg, Rusya'nın Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına da değinerek, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla son yıllarda Rusya, tüm silah kontrolü mimarisini ortadan kaldırarak kilit silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti. Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş olmayacağını kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik."



BUGÜN AVRUPA'DA OLAN YARIN ASYA DA OLABİLİR



Stoltenberg, Çin ile ilgili de bir yandan ekonomik ilişkilere devam edilmesi diğer yandan bağımlı hale gelmemeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ancak ekonomik çıkarlar, güvenlik çıkarlarımızdan daha ağır basamaz. Pekin'in Ukrayna'da olanları, yakından izlediğini biliyoruz. Yani bugün Avrupa'da olan yarın Asya'da olabilir. Güvenliğimiz bölgesel değil, küreseldir." şeklinde konuştu.

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