Stoltenberg: Ukrayna'ya destek NATO'yu çatışmaya taraf yapmayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, müttefiklerin transatlantik savunmayı güçlendirme kararı aldığını ve bu çerçevede endüstriyel üretimin arttırılacağını belirterek, aynı zamanda hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirileceğini bildirdi.



Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi'nin yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla gerçekleşeceğini ifade etti.



Ukrayna'ya ilişkin destek paketinin kabul edildiğini belirten Stoltenberg, "Biz bunu savaşı uzatmak için yapmıyoruz. Aksine, savaşın bir an önce bitmesi için yapıyoruz." diye konuştu.