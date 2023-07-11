Stoltenberg ve Biden'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Son dakika haberi! Stoltenberg, NATO'da oynadığı rolden dolayı ABD'ye teşekkür ederek, "Güçlü liderliğiniz bu ittifakı birlik içinde tutuyor ve daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Vilnius zirvesinin tarihi bir zirve olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Dün yapılan anlaşma, İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak. Bu da ittifakımızın tüm müttefiklerinin savunma kapasitesini daha da artıracak." diye konuştu.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya son ana kadar destek olacaklarının altını çizerek, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili zirvede pozitif mesajlar verme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Müttefiklerin savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini de kaydeden Stoltenberg, yüzde 2'lik savunma bütçesi kararına değinerek, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın bu miktarın çok üzerinde bütçe ayırdığını aktardı.

Stoltenberg, bu artışın rekor olduğunu da belirterek, "Bu artış müttefiklerin, sözlerini yerine getirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN: BİRLEŞİK BİR NATO İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

ABD Başkanı Biden ise Ukrayna'da yaşananlar ve NATO'yla ilgili tüm konuların zirveyi kritik hale getirdiğini ifade ederek, "Stoltenberg NATO'ya başkanlık ediyorsunuz, güvenilir birisiniz ve nelerle karşı karşıya olduğumuzu sizden daha iyi kimse bilemez." dedi.



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin önemli adımlar olduğunu anlatan Biden, Stoltenberg'i iki ülkenin üyelik sürecindeki rolünden dolayı takdir ettiğini dile getirdi.



Biden, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olmasıyla ilgili öneriler için de hemfikir olduklarını belirterek, "Birleşik bir NATO'yla çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. ABD Başkanı olarak bunu söylediğimi defalarca duydunuz. Hala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Putin'e teşekkür ediyorum. NATO'yu parçalayabileceğini düşündü ama yapamadı. Kimse yapamaz." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE-İSVEÇ VE NATO MUTABAKATA VARDI



Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşmeden uzlaşma çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürme sözü verdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da terör örgütlerini desteklemeyeceklerini yineledi. Ayrıca, vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek vereceklerini iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, varılan uzlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi.

