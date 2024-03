Stoltenberg'den ABD Kongresi'ne Ukrayna'ya destek paketi çağrısı

Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi.



Polonya'nın NATO'ya katılmasının 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Stoltenberg, ülkenin o zamandan beri İttifak'ın "kilit bir müttefiki ve güvenlik sağlayıcısı" haline geldiğini belirtti.



Stoltenberg, Polonya'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 4'ünü savunmaya harcadığına, ülkenin NATO'nun en büyük ordularından birini kurduğuna dikkati çekti.



Yaptıkları ikili görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun zorluğunu ve mühimmata olan ihtiyacı vurguladı.



Mühimmat desteğini artırmak için Ukrayna'ya destek paketinin ABD Kongresi'nden bir an önce geçmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, "ABD Kongresi'nin harekete geçmediği her günün yansımaları savaş meydanında kendini gösteriyor." dedi.



Polonya Cumhurbaşkanı Duda da ülkesinin her zaman kültürel olarak Batı'ya ait olduğunu ancak siyasi nedenler yüzünden yıllarca Batı'dan uzak kaldıklarını söyledi.



Ülkesinin NATO'nun Doğu Kanadı için önemli bir garantör olduğunu ifade eden Duda, "Yalnızca müttefiklerimiz bize güvenlik sağlamıyor, aynı zamanda biz de onlara sağlıyoruz." diye konuştu.



Duda, ülkesinin, NATO'nun doğu sınırını "tam sorumlulukla" koruduğunu belirterek, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



NATO'nun "GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma" hedefinin Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra yeterli olmadığını söyleyen Duda, tüm müttefiklerin, Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının yüzde 3'ünü savunma sanayi için harcaması gerektiğini kaydetti.

