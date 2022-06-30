Stoltenberg'den Rusya'ya İsveç ve Finlandiya uyarısı: Yanıt vermeye hazırız

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi.

İşte Stoltenberg'in açıklamarından satır başları;

Yeni stratejik konseptimizde terörizm güvenliğimize yönelik en büyük tehditler arasında.



İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği sonrasında Rusya'nın atacağı tüm adımlara yanıt vermeye hazırız.



Bu zirvede de 70 yıldır devam eden birliğimizi açık şekilde gösterdik.



Ukrayna'daki savaşı durdurması gereken kişi Başkan Putin'dir.

Türkiye Ukrayna tahılının ihraç edilebilmesi için çözüm bulmaya çalışıyor.