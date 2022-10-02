Stoltenberg'ten ilhak açıklaması: En iyi yanıt Ukrayna'ya desteğe yardım etmek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in nükleer güç kullanımına ilişkin açıklamalarının "tehlikeli ve düşüncesiz bir söylem" olduğunu belirtti.

NATO'nun kritik altyapısına herhangi bir kasıtlı saldırıya kararlılıkla ve ortak yanıt verileceğini vurguladı.

''RUSYA'YA AĞIR SONUÇLARI OLUR''



Herhangi bir şekilde nükleer silah kullanmasının Rusya'ya ağır sonuçları olacağını belirtti.

Ukrayna'nın, Rusya'nın ilhak ettiği sınırlar içinde kalan Liman kentini geri almasını da değerlendirdi. Stoltenberg, "Liman'ın kurtarılması Ukrayna'nın ilerleme kaydettiğini, Rus güçlerini püskürtebileceğini gösteriyor" dedi. Stoltenberg'e Ukrayna'nın NATO üyeliği de soruldu.

Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin kararın bütün NATO üyesi ülkelerin onayıyla alınacağını söyledi.