Stonehenge UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabilir

İngiltere'de Stonhenge yakınından geçecek 2 milyar dolarlık karayolu tüneli inşa edilmesi yönünde planlar devam ederse anıt UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabilir.

Stonehenge UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabilir

Her yıl milyonlarca turist Stonhenge anıtını görmek için Wiltshire'a akın ediyor. Ancak popüleritesine rağman tarih öncesine ait anıt Birleşmiş Milletlerin Mirası listesinden çıkarılabilir.

Yüksek Mahkeme bugün, projenin yakınındaki bir karayolu tünelinin yapımına devam edilmesi halinde Stonehenge'in listeden çıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Tünelin yapımını protesto edenler, hükümetin tarafından yapılan liste dışı bırakma tehdidini görmezden gelerek 2 milyar dolarlık projede ısrarcı olmasının mantıksızlığını vurguluyor.

Stonehenge, tünel inşası sonucunda Tac Mahal, Çin Seddi ve Gize Piramitleri gibi dünyanın en eski ve büyük yapılarının yer aldığı listeden çıkarılabilir.

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UNESCO Stonhenge'i 2021 yılında Tehlike Altındaki Dünya Mirasları listesine eklemişti.

Çeşitli grupların itirazları ve protestolarına rağmen hükümet bu yılın Temmuz ayında tünelin yapımını onayladı.

Projenin yapımına karşı Stonehenge Dünya Mirası Alanını Kurtarın (SSWHS) isimli örgütlenmenin avukatlarından David Wolfe, onaylanan planın dünya mirası alanının yaklaşık yedi hektarını yok edeceğini, bunun kalıcı ve geri döndürülemez bir değişiklik olacağını söyledi.

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