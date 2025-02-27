Stonehenge'in akrabası: 4 bin yıllık gizemli yapı keşfedildi
Bilim insanları, İngiltere'nin simgesi olan tarihi Stonehenge ile bağlantılı olabilecek 4 bin yıllık ahşap dairesel bir yapının kanıtlarını buldu. Danimarka'da ortaya çıkarılan "Woodhenge"in Stonehenge ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, bu yapıların 4 bin yıl önce Avrupa genelinde ortak bir inanç sistemine işaret ettiğini söylüyor.
Arkeologlar, Danimarka'da İngiltere'nin simgesi olan Stonehenge ile bağlantılı olabilecek 4 bin yıllık ahşap dairesel bir yapının kanıtlarını buldu.
Danimarka'nın Aars kasabasında bir daire içinde yaklaşık 30 metre aralıklarla yerleştirilmiş antik ahşap parçaları ortaya çıktı.
"TARİH İLE GÜÇLÜ BAĞLANTI"
AFP haber ajansına konuşan araştırmacılar, yapının MÖ 2000 civarında inşa edildiğini söyledi. Vesthimmerland Müzesi korumacısı Sidsel Wahlin, "hayat boyu bir kez karşılaşılabilecek" bulgunun "tarih ile güçlü bir bağlantıya işaret ettiğini" söyledi.
Bu tür yapılar, Avrupa'da güneşe tapan ve tarımla ilgili ritüelleri gerçekleştiren eski topluluklar için ritüel merkezleri işlevi görüyordu. Bunlar büyük ölçüde dışta halka biçiminde bir banktan, içte ise dairesel bir yapıdan oluşuyor.
Dev taş levhalardan veya ahşaptan yapılmış yapılar İngiltere, İrlanda, kıta Avrupası'nın birçok yerinde ve hatta Rusya'da keşfedildi.
İNSANLIĞIN ORTAK İNANÇ SİSTEMİ
Örneğin, İngiltere'nin Salisbury Ovası'ndaki Stonehenge, insanları bir araya getiren bir proje kapsamında ülkenin dört bir yanından getirilen taşlar kullanılarak aylarca süren bir çalışmayla inşa edildi.
Araştırmacılar, Danimarka'da bulunan son bulgunun, 4 bin yıl önce Avrupa genelinde ortak bir inanç sistemine işaret ettiğini söyledi.
Önceki çalışmalar, Avrupa'nın bu dönemde önemli bir demografik değişim geçirdiğini gösteriyor. Örneğin, son araştırmalar Stonehenge'in, Orta Avrupa ve Bozkır kökenli göçmenlerin Britanya Adaları'na taşınmasının ardından antik Britanyalıları birleştirmek için inşa edildiğini öne sürmektedir.
ÇİFTÇİ TOPLUMLARI BİRLEŞTİREN YAPILAR
Arkeologlar, erken dönem çiftçi topluluklarını birleştirmek amacıyla benzer henge yapılarının başka yerlerde de inşa edilmiş olabileceğinden şüpheleniyorlar.
Danimarka'daki alanda araştırmacılar, "Woodhenge"i inşa eden insanları daha iyi anlamak için çakmaktaşı ok uçları ve hançerler gibi diğer gömülü eserleri arıyorlar.
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