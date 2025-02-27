Stonehenge'in akrabası: 4 bin yıllık gizemli yapı keşfedildi

Arkeologlar, Danimarka'da İngiltere'nin simgesi olan Stonehenge ile bağlantılı olabilecek 4 bin yıllık ahşap dairesel bir yapının kanıtlarını buldu.



Danimarka'nın Aars kasabasında bir daire içinde yaklaşık 30 metre aralıklarla yerleştirilmiş antik ahşap parçaları ortaya çıktı.

"TARİH İLE GÜÇLÜ BAĞLANTI"



AFP haber ajansına konuşan araştırmacılar, yapının MÖ 2000 civarında inşa edildiğini söyledi. Vesthimmerland Müzesi korumacısı Sidsel Wahlin, "hayat boyu bir kez karşılaşılabilecek" bulgunun "tarih ile güçlü bir bağlantıya işaret ettiğini" söyledi.



Bu tür yapılar, Avrupa'da güneşe tapan ve tarımla ilgili ritüelleri gerçekleştiren eski topluluklar için ritüel merkezleri işlevi görüyordu. Bunlar büyük ölçüde dışta halka biçiminde bir banktan, içte ise dairesel bir yapıdan oluşuyor.



Dev taş levhalardan veya ahşaptan yapılmış yapılar İngiltere, İrlanda, kıta Avrupası'nın birçok yerinde ve hatta Rusya'da keşfedildi.