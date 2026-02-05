Stuttgart'ta büyük elektrik kesintisi, trafik lambaları söndü, kavşaklar tıkandı

Almanya’nın Stuttgart kenti büyük büyük çaplı elektrik kesintisi yaşıyor. Stuttgart polisi sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şehirde öğleden önce elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilerek, çok sayıda trafik lambasının hala çalışmadığını ve bundan büyük kavşakların da etkilendiği aktardı.

Açıklamada elektrik kesintisinin sebebinin bilinmediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı’nda (DPA) şehirdeki çok sayıda ofiste internetin de geçici olarak kesildiği, elektrik şebekesi işletmesinin duruma ilişkin henüz açıklama yapmadığı ifade edildi.

Haberde, tramvayda da elektrik kesintisi olduğu ve seferlerde aksamalar yaşandığı belirtildi. Şehirdeki itfaiyenin de kesintiden etkilendiği ve durumu netleştirmeye çalıştığı bilgisi verildi.

Altıyüz bin civarında nüfusa sahip olan Stuttgart Almanya’nın güneybatısında Baden-Württemberg eyaletinde yer alıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 3 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanmış ve 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kalmıştı.

Kentin elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, ancak beşinci günün sonunda tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.