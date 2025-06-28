Su-34 jetlerine nokta atışı: Ukrayna, Rus savaş uçaklarını vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukrayna da Rus topraklarına yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna insansız hava araçlarının dün gece Rusya'nın Volgograd Oblastı'ndaki Marinovka havaalanında dört Su-34 savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

Volgograd Oblastı, Moskova'nın yaklaşık 900 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

İlk verilere göre iki Rus savaş uçağı imha edildiği, diğer ikisisinin ise hasar gördüğü belirtildi. Kİevli askeri yetkilier, Rusya'nın bu tür uçakları Ukrayna'yı bombalamak, özellikle de güdümlü hava bombaları atmak için kullandığını söyledi.

VURULAN BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre saldırı, savaş uçaklarının bakım ve onarımının yapıldığı bir tesis olan havaalanının teknik ve operasyonel biriminde de yangına neden oldu.

Operasyonun SBU güvenlik servisi ve ordunun diğer servisleriyle birlikte özel operasyonlar şubesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Volgograd valisi Andrei Bocharov, dün yaptığı açıklamada Marinovka'nın bulunduğu Kalanchyovsky bölgesini Ukrayna insansız hava araçlarının hedef aldığı üç bölge arasında saydı ve bölgedeki Don Nehri üzerindeki köprüde trafiğin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

RUS FÜZE SALDIRISINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Kievli yetkilier, Ukrayna'nın güneydoğusundaki sanayi kenti Samar'a düzenlenen bir Rus füze saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölge valisi Serhiy Lysak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaralılardan en az 4'ünün durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.