Su altı mağaralarında facia: Cesetlerinin yeri günler sonra bulundu

Hint Okyanusu'ndaki ünlü tatil cenneti Maldivler, bir faciaya sahne oldu. Dalma noktalarıyla ünlü adalar ülkesi Maldivlerde bir dalış seferi sırasında kaybolan 4 İtalyan vatandaşının cesetleri günler sonra bulundu.

Maldivler Ulusal Savunma Gücü, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak arama çalışmaları sonucunda Vaavu atolünün mağarasında kayıp 4 dalgıcın cesedi bulundu" dedi.

Yetkililer, cesetleri kurtarmak için önümüzdeki günlerde daha fazla dalış yapılacağını belirtti.

İtalyan medyası ve yerel yetkililer Cuma günü, Maldivler'de bir dalış seferi sırasında aralarında bir üniversite profesörü ve deniz araştırmacılarının da bulunduğu 5 İtalyan vatandaşının öldüğünü bildirmişti.

Grup, Hindistan'ın güneyinden yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta yer alan Vaavu Atolü'nde yaklaşık 60 metre derinlikteki su altı mağaralarını keşfederken dalış sırasında kayboldu.

15 Mayıs sabahı 1 cesedin bulunduğu bildirilirken, kurtarma çalışmaları kötü hava koşulları ve mağara sisteminin karmaşıklığı nedeniyle durmuştu.