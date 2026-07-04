Su altında dev keşif. Gizemli uygarlığın izleri ortaya çıkıyor

İnka İmparatorluğu, coğrafi keşifler öncesi Amerika'nın en büyük ve en gelişmiş uygarlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak İnkalardan yüzyıllar önce And Dağları'nda yaşayan Tiwanaku uygarlığı, bugün hala tam olarak çözülememiş gizemleriyle arkeologların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaklaşık MS 500-1100 yılları arasında Titicaca Gölü çevresinde hüküm süren Tiwanaku uygarlığının en parlak döneminde 10 bin ila 20 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Yazılı kaynak bırakmayan bu toplum hakkında bilinenler, büyük ölçüde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılara dayanıyor.

GÖLÜN ALTINDA RİTÜEL KALINTILARI BULUNDU

Araştırmacılar, 2013 yılında Bolivya 'daki Titicaca Gölü'nde bulunan Khoa Resifi'nde gerçekleştirdikleri su altı araştırmalarında dikkat çekici bulgulara ulaştı.

2019 yılında yayımlanan çalışmada, gölün tabanında dini törenlerde kullanıldığı düşünülen çok sayıda adak eşyası ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, sonar ve üç boyutlu su altı haritalama tekniklerini kullanarak yaptıkları incelemelerde puma biçimli tütsü kapları, altın madalyonlar, deniz kabukları, taş süs eşyaları ve kömür kalıntıları buldu.