Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu

Napoli açıklarındaki deniz tabanında, antik bir Roma villasının tabanından alınan bir mozaik bulundu.



İtalya Kültür Bakanlığı'na bağlı Campi Flegrei Arkeoloji Parkı'nın salı günü yayınladığı Facebook paylaşımına göre, şu anda su altında bulunan mermer zemin, başlangıçta denize bakan bir konutun "protiro"sunda, yani süslü verandasında bulunuyordu.



Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde popüler olan ve Julius Sezar ile İmparator Nero'nun evlerinin bulunduğu antik kaplıca kenti Baiae'de inşa edilen villa, "bradisisizm" adı verilen jeolojik bir olay sonucu sular altında kalan bir arazinin parçası.



Bu olayda zemin, yüzeyin altındaki basınçtan dolayı yükselir veya bu durumda olduğu gibi alçalır.

