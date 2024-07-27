Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu

İtalya'nın Napoli kıyılarındaki deniz tabanında antik bir Roma villasına ait bir mozaik bulundu. Su altında bulunan mermer zemin, başlangıçta denize bakan bir konutun "protiro"sunu, yani süslü verandasını süslüyordu. Tabanın daha büyük bir kısmının ortaya çıkarılıp onarılması için su altı çalışmaları devam ediyor.

Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu

Napoli açıklarındaki deniz tabanında, antik bir villasının tabanından alınan bir mozaik bulundu.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Campi Flegrei Parkı'nın salı günü yayınladığı Facebook paylaşımına göre, şu anda su altında bulunan mermer zemin, başlangıçta denize bakan bir konutun "protiro"sunda, yani süslü verandasında bulunuyordu.

Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde popüler olan ve Julius Sezar ile İmparator Nero'nun evlerinin bulunduğu antik kaplıca kenti Baiae'de inşa edilen villa, "bradisisizm" adı verilen jeolojik bir olay sonucu sular altında kalan bir arazinin parçası.

Bu olayda zemin, yüzeyin altındaki basınçtan dolayı yükselir veya bu durumda olduğu gibi alçalır.

Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu - 1 (Parco Archeologico Campi Flegrei)

SU ALTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mozaik bulunduktan sonra tabanın daha büyük bir kısmının ortaya çıkarılıp onarılması için su altı çalışmaları devam ederken, bazı bölümler de çıkarılıp karada temizlendi.

Napoli Belediye Başkanı Josi Gerardo Della Ragione, Facebook'ta yaptığı paylaşımda bulguyu "muazzam" olarak nitelendirdi.

Bölge popüler bir dalış noktasına dönüşürken, su altındaki kalıntıları görme fırsatı sunuyor.

Arkeologlar sular altındaki kentten olabildiğinde eser kurtarmak adına yıllardır çalışmalar yürütüyor.

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