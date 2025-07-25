Su parkında ölüm: 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan ünlü eğlence merkezi Hersheypark, trajik bir olaya sahne oldu. Parktaki su alanında bir çocuğun çırpındığını fark eden ziyaretçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden cankurtaranlar, suya girerek 9 yaşındaki çocuğu kurtardı.



Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hersheypark CEO’su John Lawn, konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Cankurtaran ekibimiz, çocuğun zor durumda olduğunu fark ettiği anda derhal kurtarma müdahalesini gerçekleştirdi. Bu trajedi karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden çocuğun ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Ailenin mahremiyetine saygı göstermek adına kişisel bilgileri şu an için paylaşmayacağız."



Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.