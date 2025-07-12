Su şişesi yüzünden kör oldular: 850 bin ürün geri çağrılıyor

Amerikan perakende zinciri Walmart, yaklaşık 850 bin paslanmaz çelik su şişesini geri çağırıyor.

Gerekçe ise şişe kapaklarının fırlama ve beklenmedik bir şekilde tüketicilere çarpabilme ihtimali. Bu durum, bugüne kadar iki kişide kalıcı görme kaybına neden oldu.

Geri çağırma, Walmart'ın 2017'den bu yana ülke genelindeki mağazalarında satılan “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından perşembe günü yayınlanan bir bildiriye göre, bu ürünler ciddi darbe ve yırtılma tehlikeleri oluşturuyor.

CPSC'ye göre bunun nedeni, bir tüketicinin yiyecek, gazlı içecek, meyve suyu veya süt gibi bozulabilir içeceklerin zaman içinde içinde saklanmasından sonra şişeleri açmaya çalıştığında kapağın kuvvetle fırlayabilmesi.

ÜÇ TÜKETİCİ GERİ BİLDİRİM YAPTI

Perşembe günkü duyuru itibariyla Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzüne çarpması sonucu yaralanan üç tüketici bildirimi aldı. CPSC, bu kişilerden ikisinin gözüne darbe aldıktan sonra kalıcı görme kaybına uğradığını da belirtti.

Tüketicilerden, artık kullanılmayan Ozark Trail şişelerini kullanmayı bırakmaları ve paralarının tamamını geri almak için Walmart'a başvurmaları isteniyor.

