Sudan çeyrek asır sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Sudan, yaklaşık çeyrek asır sonra ABD'ye büyükelçi atadı.



Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Nureddin Sati'nin Washington büyükelçisi olarak atanmasına onay verdiği belirtildi.



Atamanın, ABD'nin Sudan ile ilişkileri normalleştirme ve çeyrek asırdır maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkarma kararı sonrası gerçekleştiği vurgulandı.



Açıklamada, hükümetin devrimin hedeflerine ulaşmak ve ülkenin uluslararası konumunu geri kazandırmak için yoğun çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Sati, 1996'dan bu yana ABD'ye atanan ilk Sudan Büyükelçisi oldu.



Mehdi İbrahim Muhammed, Sudan'ın son Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yıl 5 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın, 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993'te 'terörizmi destekleyen devletler' kategorisine aldığı Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamış, diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.



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