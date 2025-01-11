Sudan ordusu Vad Medeni'de kontrolü sağladı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan ordusu ülkenin orta kesiminde bulunan Cezira'nın merkezi Vad Medeni'ye girmeyi başardı.



Sosyal medyada, ülkenin farklı şehirlerinde vatandaşların sevinç gösterileri düzenlediğine dair paylaşımlar yapıldı.



HDK, Aralık 2023'te Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti olan ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.



Başkent ve ülkenin batısı ağırlıklı olmak üzere orduyla çatışan HDK güçleri, 18 Aralık 2023'te binlerce yerinden edilmiş insanın bulunduğu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım ikmal merkezi olarak kullandığı stratejik Vad Medeni'ye girmişti.



Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.



Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.



BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

