Sudan'da altın madeni çöktü: 6 kişi öldü, 20'si enkaz altında

Sudan’da bulunan küçük ölçekli bir altın madeninde göçük meydana geldi.

Çöken madende en az 6 kişi öldü, 20’ye yakın kişinin kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Yerel yönetim direktörü Hassan İbrahim Karar, kazanın cuma günü yaşandığını açıkladı. Karar, “Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi ancak göçüğün nedenine ilişkin ayrıntı vermedi.

SUDAN'IN ALTIN SEKTÖRÜ



Sudan’da 2023’te ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan iç savaş, altın sektörünü savaş ekonomisinin merkezine yerleştirdi.



Çatışmalara rağmen, ordu destekli hükümet 2024 yılı için rekor düzeyde 64 ton altın üretildiğini duyurdu. Sudan, Afrika’nın en büyük üçüncü ülkesi olmasının yanı sıra kıtanın önde gelen altın üreticilerinden biri.

Ancak ülkedeki üretimin büyük kısmı güvenlik önlemlerinden yoksun, tehlikeli kimyasalların kullanıldığı küçük ölçekli madenlerden sağlanıyor.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ



Sudan’da devam eden iç savaş, on binlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 10 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Ayrıca dört milyon Sudanlı ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.

