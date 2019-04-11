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Sudan'da cumartesi gününden bu yana süren oturma eylemleri Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sonunu getirdi.

EL-BEŞİR TUTUKLANDI, 3 AY OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ordu, protestolarla sarsılan ülkede yönetime el koydu, 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi, hava sahası kapatıldı.

2 YIL BOYUNCA YÖNETİM ASKERİ KONSEY'DE

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Ömer el-Beşir'in gözaltına alındığını açıkladı. Ülke 2 yıl boyunca Askeri Konsey ile yönetilecek.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf ülkenin iki yıl boyunca Askeri Konsey tarafından yönetileceğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Geçiş döneminin ardından seçime gidilecek. Ülke genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı da getirildi.

SUDANLI AKTİVİSTLERDEN ÇAĞRI

Sudan Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.

Sudanlı aktivistler ise Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Ömer el-Beşir için sonun başlangıcı, Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla baş gösteren ekonomik kriz oldu. Petrol gelirleri önemli ölçüde azalan ülkede kemer sıkma tedbirleri halkı isyan ettirdi.

İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticisi Sudan istihbaratı tarafından tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu belirtilmişti.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tutuklandı

HARTUM HAVALİMANI'NDA SEFERLER DURDURULDU



Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.

Ülkede, 19 Aralık 2018'den bu yana protestolar yapılıyor

30 YILLIK EL-BEŞİR DÖNEMİ SONA ERDİ



Sudan'da, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına karşı protesto gösterilerinin son dalgası geçen yıl 19 Aralık'ta başladı.



Gösteriler dalga dalga bütün ülkeye yayıldı. Ömer el-Beşir'in protestoları güç kullanarak bastırmaya çalışmasıyla birlikte gösteriler, Sudan liderinin iktidarını hedef alan bir nitelik kazandı.



Ömer el-Beşir, 22 Şubat'ta olağanüstü hal ilan etti ancak aldığı askeri önlemler protestoların önüne geçemedi.



Protestocular, son olarak geçen hafta sonu Ömer el-Beşir'in rezidansının da bulunduğu Savunma Bakanlığı'nın önünde kamp kurdu.



Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi ile polis, şafak baskınlarıyla göstericileri dağıtmayı denediyse de başarılı olamadı ardından ordu devreye girdi. Yapılan çağrılar üzerine askerler, göstericileri korumaya aldı.



Sudan, Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı boyunca hep çalkantılı dönemler yaşadı. Ancak Ömer el-Beşir petrol gelirleri sayesinde görece istikrar sağlayarak iktidarda kalmayı başardı.



El-Beşir için sonun başlangıcı olarak Güney Sudan'ın yıllar süren iç savaşın ardından 2011'de bağımsızlığını kazanması gösteriliyor. O dönemden itibaren petrol kaynaklarının dörtte üçü Güney Sudan'da kalmıştı.