Sudan’da ayakta kalan son hastaneye saldırı: En az 20 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Ofisi, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) hem hastaneye hem de sivillerin sığındığı bir camiyi ateş altına aldığını açıkladı.



BM ve bağlı kuruluşlar, aralarında BM Nüfus Fonu’nun (UNFPA) da bulunduğu kurumlar, saldırıları sert şekilde kınadı. Açıklamalara göre, sadece hastanenin doğum bölümünde 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Bir yıldan uzun süredir kuşatma altında bulunan El Faşir, son haftalarda yoğun topçu atışları ve insansız hava aracı saldırılarıyla sarsılıyor. RSF güçlerinin kent üzerindeki kontrolü ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.



Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süren iç savaş, ülke genelinde 12 milyon insanı yerinden etti ve insani krizi derinleştirdi. Yardım kuruluşları, El Faşir’de sivillerin “kapana kısıldığını ve büyük korku içinde yaşadığını” bildirerek, derhal ateşkes ilan edilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımın güvenli biçimde ulaştırılması çağrısında bulundu.