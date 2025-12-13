Sudan'da BM kampına saldırı. 6 Bangladeşli asker öldü

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ülkenin Abyei bölgesinde bulunan BM barış gücü kampının hedef alındığı, kamp içinde ve çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralanan 8 askere tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

BM barış gücü bünyesindeki diğer birliklerle güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alındığı bilgisi verilen açıklamada, Abyei'deki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.