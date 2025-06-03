Sudan’da BM konvoyuna saldırı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde bulunan El Faşir kentine yardım götüren bir Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna saldırı düzenlendiği açıklandı.



Ülkenin kıtlık ile karşı karşıya olan bölgesine giden konvoyda UNICEF ve Dünya Gıda Programı’na (WEF) ait kamyonların olduğu belirtildi. UNICEF’in açıklamasında, gelen ilk bilgilere göre, saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.

UNICEF Sözcüsü Eva Hinds, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, konvoyun, saldırı yaşandığı sırada “El Faşir kentine ilerlemek için onay beklediği” Kuzey Darfur’un El Koma bölgesinde olduğunu söyledi. Sözcü, saldırının arkasında kim olduğu konusunda bilgi vermedi.

ORDU VE PARAMİLİTER GÜÇLERDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR



Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da iki yılı aşkın süredir ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında iç savaş yaşanıyor.



Dün yaşandığı ifade edilen saldırı ile ilgili olarak ise iki taraf da birbirini suçladı. Sudan hükümeti kamyonların HDK’ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından vurulduğunu iddia ederken, HDK saldırıdan orduyu sorumlu tuttu.



Darfur bölgesinde HDK’nin kontrolü altında bulunmayan tek eyalet başkenti olan El Faşir’de yaşayan siviller, 1 yılı aşkın süredir HDK’nin ablukası altında.



Paramiliter güçlerin saldırısı son aylarda yeniden şiddetlenirken, mart ayında başkent Hartum’u kaybeden HDK, Darfur’daki kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışıyor. Daha önce de hem kenti hem de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları vuran paramiliter güçler, yüzlerce sivili öldürdü, yüz binlerce kişinin ise zorla yerinden edilmesine sebep oldu.



Orduya bağlı hükümet, son saldırıya dair açıklamasında, HDK’nin “insani yardım ekiplerine engel olmak ve yardım sağlama çalışmalarının önüne geçmek için kasıtlı bir çabayla” BM’nin yardım kamyonlarını vurduğunu belirtti. HDK ise orduyu “vahşi saldırıdan” sorumlu tutarak konvoyun savaş uçağıyla vurulduğunu kaydetti.



İki taraf da çatışmaların başlamasından bu yana açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak, yağmalama yapmak ve yardımları engellemek ile suçlanıyor.

