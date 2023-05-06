Sudan'da büyükelçilik aracına ateş

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Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.
Zırhlı araca saldırı, elçiliğin güvenlik gerekçesiyle Hartum'dan Port Sudan'a tahliyesi sırasında gerçekleşti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KİMSE ENDİŞE ETMESİN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldığı konusuna ilişkin, “Büyükelçiliğimizi Port Sudan’a taşıma kararı aldık. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlarımızın hiçbirisinde yaralanma yok, araçta hasar var. Bunu kim, neden yaptı konusunda her iki tarafla da görüşmeler devam ediyor. Büyükelçimizle de telefonla görüştüm. Herhangi bir vatandaşımızda yaralanma yok. Hiç kimse endişe etmesin. Arkadaşlarımız oradan çekilip daha güvenli bir yere gittiler” ifadelerini kullandı.
ORDU VE HDK BİRBİRİNİ SUÇLADI
HDK'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olayın tüm uluslararası normlar ve anlaşmaları açıkça ihlal eden korkakça bir hareket olduğu belirtildi.
Açıklamada, ordu kastedilerek "Darbeci güçler, diplomatik misyonları korumaya yönelik tüm uluslararası normların ve anlaşmaların alenen ihlalini temsil eden korkakça bir hareketle, tahliye konusunda iki taraf arasında koordinasyon sağlandıktan sonra Hartum'daki Türk Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı." ifadesi kullanıldı.
Büyükelçiliğin bulunduğu bölgenin ordu kontrolünde olduğu iddia edilen açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Cenevre Sözleşmesi ve tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak diplomatik misyonların korunmasına tam bağlılıklarını teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.
Ordudan yapılan açıklamada ise saldırının, HDK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülerek "HDK, Büyükelçi'nin neler olduğuyla ilgili açıklama yapabileceğini unuttu." ifadesi kullanıldı.
SUDAN'DA SÜREN ÇATIŞMALAR
Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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