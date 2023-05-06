Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

SUDAN'DAKİ GÖRÜŞMELER

Ortak açıklamada ayrıca "tüm Sudanlı tarafların katılımını içeren genişletilmiş bir müzakere süreci için koordineli uluslararası desteğin sürdürülmesi" çağrısında bulunuldu.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmeleri değerlendirmişti.



Görüşme sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan-ABD özel girişimiyle Sudan'da çatışan tarafların temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinin ele alındığı, söz konusu girişimin, "Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak şekilde, gerilim düzeyini azaltmak için gerekli diyalog zeminini hazırlamayı amaçladığı" belirtilmişti.



Sudan'da, 2013'te, Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.