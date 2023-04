Sudan'da çatışmalar sürüyor, bilanço ağırlaşıyor

Perthes, video konferans yoluyla New York'taki BM binasındaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumartesi sabahı başlayan çatışmaların sürdüğünü aktaran Perthes, Sudan halkının temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için birkaç saatlik çok kısa süreli ateşkes anlaşması sağladıklarını belirtti.



Perthes, "İki tarafa da çatışmaya acilen son verme ve yardım çalışanlarına yönelik erişim engelini kaldırma çağrısında bulunuyoruz. İki taraf da BM örgütlerini, büyükelçilikleri ve tıbbi tesisleri korumak zorunda. Çok ciddi ihlaller gerçekleşiyor." diye konuştu.



Bazı bölgesel ülkeler ve Arap Birliğinin arabuluculuk teklifinde bulunduğuna ancak mevcut durumun buna çok elverişli olmadığına işaret eden Perthes, "İki taraf da çok fazla arabuluculuk ya da barış isteğinde görünmüyor. İki taraf da diğerinin pes etmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Özel Temsilci Perthes, Sudanlı doktorlar, hastaneler ve sahadan edindikleri bilgiye göre can kaybı sayısının 185 olduğunu, yaralı sayısının da 1800'ü geçtiğini bildirdi.



SUDAN DIŞİŞLERİ: İSYANCILARIN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ



Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, HDK'nin, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konutuna saldırı düzenlediği ileri sürüldü.



Söz konusu saldırının, Burhan ile yardımcısı ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında yapılması planlanan görüşme ile aynı günde gerçekleştiği ve bunun HDK'nin kötü niyetini gösterdiği savunuldu.



Açıklamada, "Buna göre Silahlı Kuvvetler, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama görevi gereği saldırıyı püskürttü ve HDK'yi, ele geçirmeye çalıştığı ordu genel karargahı ve eyaletlerdeki karargahlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Uluslararası Hartum Havalimanı ve resmi devlet televizyonu gibi kurumlardan çıkarmak için karşılık verdi." denildi.



Silahlı Kuvvetlerin "isyancıları" yenmeyi başardığı ve çok sayıda kişiyi teslim olmaya veya savaş alanından kaçmaya zorlayan ağır can ve ekipman kayıpları verdirdiği kaydedilen açıklamada, HDK Komutanlığının isyanı sonucunda, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan'ın, HDK'nin, feshedilmesine, devlete karşı isyancı güç ilan edilmesine karar verdiği ve bu esasa göre davranılacağı bildirildi.



HDK KOMUTANINDAN ULUSLARARASI TOPLUMA MÜDAHALE ÇAĞRISI



Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmeli ve sivilleri havadan bombalayan radikal İslamcı Sudanlı General Abdulfettah el-Burhan'ın suçlarına müdahale etmelidir." çağrısında bulundu.



Sudan'ı izole, karanlıkta ve demokrasiden uzak tutmayı uman "radikal İslamcılara karşı savaştıklarını" ileri süren Dagalu, şunları kaydetti:



"Burhan'ın peşine düşüp adalete teslim etmek için devam edeceğiz. Şu anda yürüttüğümüz mücadele, demokrasinin bedelidir. Biz kimseye saldırmadık. Eylemlerimiz sadece güçlerimize yönelik kuşatma ve saldırıya bir yanıttır. Sudan halkının uzun süredir hasretini çektiği demokratik ilerlemeyi sağlamak için mücadele ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.



Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.