Sudan'ın başkenti Hartum'daki El Cezire ofisinin müdürü, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin gerekçe göstermeden El Cezire'nin ofisini kapatma kararı aldığını söyledi. El Cezire muhabirlerinin haber yapması da yasaklandı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi ayrıca başkentte devam eden oturma eyleminin de ulusal güvenliğe tehdit ettiğini duyurdu. Açıklamada protestoların "devrime tehlike oluşturduğu" ifade edildi.
Sudan'da ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti.
El Beşir devrilse de ülkede tansiyon dinmedi. Protestocular, sivil bir yönetime geçilmesi talebiyle gösterilere devam ediyor.
Sudan'da El Cezire'nin ofisi kapatıldı
NTV HaberDünya
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Katar merkezli El Cezire televizyonunun Hartum ofisini kapattı.
Sudan'ın başkenti Hartum'daki El Cezire ofisinin müdürü, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin gerekçe göstermeden El Cezire'nin ofisini kapatma kararı aldığını söyledi. El Cezire muhabirlerinin haber yapması da yasaklandı.