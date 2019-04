Sudan'da on binlerce kişi oturma eyleminin yapıldığı alanda toplandı. Sivil yönetime geçilmesi çağrısı yapıldı.



Alanda toplanan on binlerce gösterici, askeri konseyin yönetimi bir an önce sivillere devretmesini talep etti.



Protestocular taleplerini şu sözlerle dile getiriyor: "Rejim devrildi ama rejimin sembolleri hala duruyor. Sivil bir hükümet talep ediyoruz."



Askeri konseyse şimdiye kadar protestocuların bazı taleplerini yerine getirdi. Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in yolsuzlukla suçlanan iki kardeşi de gözaltına alındı.



Ancak ordu, yönetimi hemen sivillere devretmeye yanaşmıyor. Askeri konseyin üyelerinden korgeneral Salah Abdilhalik en fazla iki yıl içinde yönetimi sivillere devredeceklerini bir kez daha tekrarladı.



16 haftadır süren gösterilere önderlik eden Sudan Profesyoneller Birliği ise yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.



Birlik, sivil bir devlet başkanlığı konseyi oluşturulacağını duyurdu. Bu konseyin pazar günü ilan edilmesi planlanıyor.



Aylardır süren yönetim karşıtı protestoların ardından 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer el Beşir geçen hafta askeri darbeyle indirilmişti.