Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında iki kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken, başkent Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor.
Sudan 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.
Sudan Devlet Başkanı El Beşir ise ancak seçim yoluyla koltuğu bırakacağını söylüyor.
Sudan'da gösteriler devam ediyor: 2 ölü
NTV HaberDünya
Sudan'ın başkenti Hartum'da yönetim karşıtı düzenlenen gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 2 binden fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.
Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında iki kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.