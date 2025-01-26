Sudan'da hastaneye saldırı: 70 ölü

Sudan'ın Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesi’nin acil bölümünü dron ile hedef aldığını bildirdi.

Minawi, saldırıda acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

