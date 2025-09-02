Sudan'da heyelan bir köyü yuttu: Binden fazla kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı. Darfur bölgesindeki Marra Dağları'nda meydana gelen heyelanda bir köy toprak altında kaldı.

Sudan Kurtuluş Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, "Pazar günü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu. Bölgede binlerce kişi tehlike altında." ifadeleri kullanıldı.



Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede 8 köyün tehlike altında olduğunu ve çok sayıda ailenin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığını bildirdi. Kaynaklar, bölgeye giden yolların kapandığını, bu nedenle uluslararası yardım olmaksızın binlerce kişinin hayatının ciddi risk altında olduğunu aktardı.