Sudan'da kapatılan altın madeninde göçük. 15 kişi öldü

Sudan Maden Kaynakları Şirketinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi Halfa ilçesindeki Samna bölgesinde bulunan Mohamed Tawfiq Altın Madeni'nde göçük meydana geldi.

Açıklamada, göçükte 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Şirketin olayın ardından bölgeye saha ekipleri sevk ettiği aktarılan açıklamada, yerel makamlar ve kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"UYARILARA RAĞMEN MADENE GİRDİLER"

İlk incelemelere göre, kazanın teknik değerlendirmeler sonucunda güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı işçilerin uyarılara rağmen girmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Şirketin çevre ve iş güvenliği biriminin daha önce madeni çökme riski nedeniyle faaliyetlere kapattığı ve girişlerin yasaklandığına ilişkin açık uyarılarda bulunduğu savunulan açıklamada, "Bazı madenciler bu talimatları ihlal ederek sahaya girdi ve madenin bazı bölümleri çöktü." ifadeleri kullanıldı.

Altın, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin büyük bölümünü kaybeden Sudan'ın en önemli döviz kaynaklarından biri haline geldi. Sudan'da 2 milyondan fazla kişinin istihdam edildiği geleneksel altın madenciliği sektörü, ülkenin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor.