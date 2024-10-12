Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 672'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vakası sayısının 23 bin 736'ya ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının 672'ye çıktığı ifade edildi.



Bakanlık, kolera vakası artış hızında yavaşlama olduğunu, dang humması vaka sayısında ise artış görüldüğünü bildirdi.



Ülkede dang humması vaka sayısının 2 bin 75'e yükseldiği ve virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.



Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etmişti.



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.



Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sistemi etkin şekilde çalışmadığı için salgın hastalıkların yayılması hayatı daha da zorlaştırıyor.

