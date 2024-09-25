Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 433'e yükseldiği bildirildi.

Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

DÜNYA HABERLERİ

ABD ile Rusya'dan, BM toplantısında Ukrayna-Gazze atışması

ABD ile Rusya'dan, BM toplantısında Ukrayna-Gazze atışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Çin, kıtalararası balistik füze test etti

Çin, kıtalararası balistik füze test etti

OPEC: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 24 artacak

OPEC: Küresel enerji talebi 2050'ye kadar yüzde 24 artacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk

İsrail medyasına göre esir takası müzakereleri çıkmaza girdi

İsrail medyasına göre esir takası müzakereleri çıkmaza girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...