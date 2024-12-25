Sudan'da kolera salgını: Ölenlerin sayısı 1258'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 48 bin 598'e ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının ise 1258'e çıktığı kaydedildi.



Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.



Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.



Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.