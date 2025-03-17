Sudan'da kriz derinleşiyor: Kuyudan 11 kişinin cesedi çıkarıldı

Sudan'daki iç savaşta, Silahlı Kuvvetlerle hızlı destek güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Sudan silahlı kuvvetleri başkent Hartum'da ilerlemeye devam ediyor.



Feyhaa mahallesi hızlı destek güçlerinden alındı. Mahallede bir kuyuda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 11 kişinin cesedine ulaşıldı.



Sudan silahlı kuvvetleri yetkilileri, bu kişilerin Hızlı Destek Güçleri tarafından öldürülerek kuyuya atıldığını iddia etti. Hızlı Destek Güçleri'nden iddilara bir yanıt gelmedi.

BAŞKENT HARTUM'DA SÜREN İÇ SAVAŞ



Sudan'da "Hızlı Destek Güçleri" adlı paramiliter yapılanmanın lağvedilip ordunun bünyesine alınması konusundaki anlaşmazlık üzerine başkent Hartum'da iç savaş patlak verdi.



Yaklaşık 2 yıldır süren iç savaşta onbinlerce kişi öldü, 14 milyon Sudanlı ülke içinde yerinden edildi.

30 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ



Birleşmiş Milletler'e göre yarısından fazlası çocuk 30 milyonu aşkın kişi yardıma muhtaç durumda yaşıyor. Bazı bölgelerde kıtlık ilan edildi.



Kaleleri Darfur olan Hızlı Destek Güçleri iç savaşta kontrolleri altındaki bölgeleri hızla genişletmişti.

BIDEN'IN SOYKIRIM KARARI



Eski ABD Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan kısa bir süre önce Hızlı Destek Güçleri"nin "soykırım" yapmakla suçlayan bir karar almıştı.



Hızlı Destek Güçleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklendiği, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ninse Mısır, İran ve Rusya'dan destek aldığı söyleniyor.

