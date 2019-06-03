Sudan ordusu, başkent Hartum’da savunma bakanlığı önünde haftalardır askeri yönetime son verilmesi için oturma eylemi yapan halka müdahalede bulundu.
Görgü tanıkları askerlerin halka patlayıcı ve makineli tüfekle saldırdığını aktardı. Gözaltına alınan siviller olduğu belirtiliyor.
Protesto liderleri, destekçilerine bölgeye gelmeleri için çağrıda bulundu. Askerlerse göstericilerin bulunduğu alana çıkan yolları ulaşıma kapattı.
Askerlerin göstericilere müdahalesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Ordunun müdahalesi sürerken Hartum'un kuzeyindeki Omdurman şehrindeyse binlerce Sudanlı ana cadde ve yolları ulaşıma kapattı, lastikleri ateşe verdi.
Sudan'da ordudan göstericilere müdahale: 9 ölü
NTV HaberDünya
Sudan’da Askeri Konsey birlikleri, başkent Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti. Olaylarda en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Sudan ordusu, başkent Hartum’da savunma bakanlığı önünde haftalardır askeri yönetime son verilmesi için oturma eylemi yapan halka müdahalede bulundu.